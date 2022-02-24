НБУ открыл счет для сбора денег на поддержку армии

Национальный банк Украины принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины. Средства можно перевести в гривне, долларах, евро, британских фунтах, сообщает РБК-Украина.

Как отметили в пресс-службе, такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708.

Счет - мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров - в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.