В Нацгвардии заявили о вынужденном артударе по аэропорту Гостомель

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии сообщила о нанесении вынужденного артиллерийского удара по аэропорту Гостомель, где высадился десант оккупантов, сообщает Новое время.

"Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант" , — говорится в сообщении.

Сейчас бригада перегруппировалась.

Данные о потерях уточняются, по результату сражения удалось сохранить максимум живой силы.