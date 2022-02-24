Шонн Пенн приехал в Украину снимать фильм о вторжении России

Как сообщает Офис президента Украины, режиссер будет документально фиксировать события, происходящие в Украине, сообщает Деловая столица.

В Украину прибыл американский актер и кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн со ссылкой на Офис президента Украины.

"Шон Пенн сегодня среди тех, кто поддерживает Украину в Украине. Наша страна благодарна ему за такое проявление смелости и честности" , — отмечается в сообщении.

Утром 24 февраля режиссер побывал в Офисе Президента и посетил пресс-брифинг советника руководителя Офиса Главы государства Михаила Подоляка и вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. Он поговорил с журналистами и военными.

"Шон Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, в частности, западным политикам. Чем больше сейчас в нашей стране таких людей, настоящих друзей Украины, которые поддерживают борьбу за свободу, тем быстрее можно будет остановить вероломное нападение России" , — отмечают в ОПУ.

Режиссер уже приезжал в Украину в ноябре 2021 года. В рамках подготовки документального фильма он побывал в Приазовье и пообщался с украинскими военными.

Шон Пенн – американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар".