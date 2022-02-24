Как себя вести во время обстрелов — памятка от СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала памятку о том, как действовать во время обстрелов, сообщает Новое время.

Во время обстрелов системами залпового огня:

залп хорошо видно, снаряд (ракету) можно заметить и среагировать. Ночью он выглядит как яркая вспышка на горизонте, днем видно дымные следы ракет;

организуйте постоянное наблюдение, не выпускайте из поля зрения дома, которые находятся рядом и которые можно использовать для укрытия. После сигнала наблюдателя есть несколько минут на то, чтобы укрыться;

прячтесь в подвале или другом углубленном помещении, лучше выбирать место в углу между несущими стенами, неподалеку от окон и дверей;

не выходите из укрытия в течение десяти минут после окончания обстрела — после залпа обычно проводится уточнение результатов стрельбы.

Во время артобстрелов:

не оставайтесь в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Опасно укрываться в подвалах панельных домов, возле автомобилей, заправок и под стенами домов из легких конструкций;

если вы находитесь в пути, ложитесь на землю туда, где есть выступ или углубление. Можно укрыться в бетонных конструкциях (кроме тех, которые могут обвалиться или загореться), траншеях, неглубоких подземных колодцах, широких трубах водостока и канавах;

закрывайте уши ладонями и открывайте рот, чтобы избежать контузии и баротравмы;

не разбирайте завалы самостоятельно, ждите специалистов.

Во время обстрелов из стрелкового оружия:

прячтесь в закрытом помещении (ванная комната, ванная). Нужно лечь, укрывшись предметами, которые могут защитить от обломков и пуль;

если вы находитесь на открытой местности, упадите на землю и закройте голову руками. Можно укрыться в выступе (углубление в земле или канава). Не пытайтесь спрятаться за автомобилями или киосками;

тело должно быть в максимально удобном положении (нужно сгруппироваться, лечь в позу эмбриона, развернуться ногами в сторону стрельбы, закрыть голову руками и открыть рот). После обстрела нужно подождать по меньшей мере пять минут;

если ваш дом находится в районе регулярных столкновений, окна можно укрепить клейкой пленкой.

В СБУ призывают сохранять спокойствие и оставаться внимательными, не реагировать на провокации. В случае обстрелов не нужно подходить к окна, наблюдать за ходом боевых действий. Также не стоит демонстрировать оружие, носить военную форму, касаться подозрительных и взрывоопасных предметов.