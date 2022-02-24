В ОП подтвердили захват ЧАЭС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию, сообщает Экономическая правда.

"После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", - сказал Подоляк.

По его словам, после абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении "невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности".

В Офисе президента считают, что это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня, поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, или "воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты".