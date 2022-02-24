"Укравтодор" показал метки на дорогах и призвал их уничтожать

"Укравтодор" показал метки на дорогах и призвал их уничтожать

"Укравтодор" обнародовал фото меток российских военных на дорогах и призвал украинцев засыпать эти метки, сообщает Деловая столица.

"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные метки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует русское войско, в том числе ночью. Зарисовывайте их или присыпайте землей, грязью, заливайте смолой. Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полицию с помощью горячей линии 102", — говорится в сообщении.
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