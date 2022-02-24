Зеленский: погибшим защитникам о. Змеиный присвоят звание Героя

Президент Владимир Зеленский объявил, что присвоит звание Героя Украины пограничникам, которые погибли при защите острова Змеиный. Глава государства отметил их мужество.﻿ Об этом, со ссылкой на обращение Зеленского к украинцам, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все хлопцы, пограничники геройски погибли, но не отступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину" , – сказал Зеленский.

Напомним, атака российских захватчиков на остров Змеиный началась вечером 24 февраля. В результате обстрела все строения на нем были разрушены, но украинские пограничники продолжили защищать свою землю. После нескольких часов боя оккупанты захватили остров.