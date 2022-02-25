ВСУ: уничтожено 20 единиц вражеских танков в Черниговской области

Украинская армия уничтожила колонну из 10-15 единиц вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок в Чернигов, и 20 единиц вражеских танков в Менском районе Черниговской области. Об этом, ссылаясь на оперативное командование "Север", сообщает Интерфакс-Украина.

"Оперативное командование "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на Менском направлении в Черниговской области. Утраты живой силы уточняются", – сказано в сообщении в Facebook.

Также сообщается, что уничтожена колонна вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок в Чернигов.