Украинскую дочку Сбербанка поставили на ликвидацию

Фонд гарантирования вкладов начал процесс ликвидации украинской «дочки» российского Сбербанка, которую недавно переименовали в Международный резервный банк (МР Банк), сообщает Минфин.

Эту информацию подтвердили и в Фонде.

«Отправили письма о начале ликвидации. Физически в банк сегодня попасть группа не смогла. Были обстрелы и взрывы в тех локациях», — сказали в ФГВФЛ.

Процесс ликвидации начат на основании решения правления Нацбанка № 91 — рш/БТ от 25 февраля 2022 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Международный резервный банк».

Материнской структурой М Р Банка является ПАО «Сбербанк», 50 % плюс 1 акция которого принадлежит Фонду национального благосостояния России (контролируется аравительством РФ). Остальные акции находятся в публичном обращении.

По данным источника «Минфина», на очереди — «дочка» российского ВЭБа — Проминвестбанк. Ожидается, что решение об отзыве ее лицензии и ликвидации банка может быть принято в самое ближайшее время.