Украинскую дочку Сбербанка поставили на ликвидацию
Фонд гарантирования вкладов начал процесс ликвидации украинской «дочки» российского Сбербанка, которую недавно переименовали в Международный резервный банк (МР Банк), сообщает Минфин.
Эту информацию подтвердили и в Фонде.
«Отправили письма о начале ликвидации. Физически в банк сегодня попасть группа не смогла. Были обстрелы и взрывы в тех локациях», — сказали в ФГВФЛ.
Процесс ликвидации начат на основании решения правления Нацбанка № 91 — рш/БТ от 25 февраля 2022 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Международный резервный банк».
Материнской структурой М Р Банка является ПАО «Сбербанк», 50 % плюс 1 акция которого принадлежит Фонду национального благосостояния России (контролируется аравительством РФ). Остальные акции находятся в публичном обращении.
По данным источника «Минфина», на очереди — «дочка» российского ВЭБа — Проминвестбанк. Ожидается, что решение об отзыве ее лицензии и ликвидации банка может быть принято в самое ближайшее время.