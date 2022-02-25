Что Киевстар, Vodafone и lifecell предложили клиентам во время войны

Телеком-операторы Киевстар, Vodafone и lifecell ввели программы поддержки для клиентов после начала войны России против Украины, сообщает Новое время.

Так, Киевстар предоставил абонентам возможность общаться без пополнения счета.

В компании сообщили, что звонки в сети оператора будут доступны всем абонентам подписки даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу.

Также Киевстар отменяет комиссии в рамках услуги Экстра деньги, по которой можно заказать дополнительные средства на свой счет, а вернуть позже.

Для абонентов контрактной и корпоративной формы обслуживания Киевстар вдвое увеличил кредитные лимиты в их тарифах сроком до двух месяцев. Абоненты, у которых не подключена услуга кредитных лимитов, могут заказать микрокредитование.

Телеком-оператор Vodafone сообщил, что корпоративные абоненты смогут оплатить счета за связь позже.

"Бизнес-клиенты Vodafone, у которых кончились деньги на мобильных счетах, будут оставаться на связи. Vodafone предоставляет клиентам малого и среднего бизнеса отсрочку платежа до 15 марта 2022 года. Представителям крупного бизнеса Vodafone также будет предоставлять отсрочку, для этого необходимо обратиться к своему эксперту в Vodafone" , — заявили в компании.

Абонентам контрактной формы обслуживания, имеющим задолженность, Vodafone установил кредитные лимиты на 90 дней.

Телеком-оператор lifecell заявил, что начисляет всем своим пользователям пакет без дополнительной платы. Он содержит 30 минут для звонков на любые номера в Украине и 5 ГБ мобильного интернета. Его можно использовать в течение 30 дней.

Как сообщалось, ранее Госспецсвязи рекомендовала мобильным операторам не отключать от мобильной связи и доступа к сети Интернет абонентов, не имеющих средств на счете или задолженности.