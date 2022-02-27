Во время переговоров Зеленского с Лукашенко по Житомиру ударили "Искандером" (Обновлено)

В 17:10 в Житомире в районе автовокзала прогремел мощный взрыв.

18:40 М﻿﻿естные жители сообщают, что  ракета  "Искандер", выпущенная в 17:00 с территории Белоруссии попала по воинской части, расположенной в районе Житомирского аэропорта.

В это же время начались переговоры Владимира Зеленского с Александром Лукашенко по результатам которых Зеленский заявил, что Лукашенко обещал, что с территории Беларуси не будут лететь ракеты и наступать войска.

a2c9r37ec6_big.jpg

В том же районе находится и Житомирский аэропорт. Где точно были взрывы на данный момент не известно.

По некоторой информации, это отработала система ПВО.

kj67fo7d4z_big.jpg

В районе Корбутовки объявлена воздушная тревога.

Мэр Житомира написал, что в городе идет оборона.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics