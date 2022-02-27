Глава ОГА: Украинская ракета сбила российский самолет возле Николаева

Украинская противовоздушная оборона сбила очередной российский самолет. Цель была поражена в 150 км от Николаева, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом идется в Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Хорошая информация. Мы не выходим из подвалов, но один из самолетов, который летел со стороны Крыма, наш дозорный, который спрятан в селе, видел, как сбили что-то в небе с нашей стороны. То есть оттуда летело, а с нашей летела ракета, где-то 150 километров от нас. Сбили, сижу, радуюсь, жду новостей" , - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины сбили крылатую ракету, выпущенную в сторону Киева с территории Беларуси.

А накануне Воздушные силы ВСУ уничтожили два истребителя Су-30.