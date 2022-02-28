Минобороны назвало потери войск РФ с начала войны

Минобороны назвало потери войск РФ с начала войны
Фото: Facebook

В Министерстве обороны Украины опубликовали данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину. Количество потерь среди личного состава уже превысило пять тысяч.

Так, по состоянию на 6:00 понедельника, 28 февраля, были нанесены следующие потери:

  • Самолеты 29
  • Вертолеты 29
  • Танки 191
  • Боевые бронированные машины 816
  • Пушек 74
  • ЗРК БУК 1
  • Град 21
  • Автомобильная техника 291
  • Цистерны 60
  • БПЛА ОТР 3
  • Корабли/катера 2
  • Средства ПВО 5
  • Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)

В Минобороны отметили, что эта информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

"Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день", - отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.﻿

Если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери, добавила она.

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