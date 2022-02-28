Минобороны назвало потери войск РФ с начала войны

В Министерстве обороны Украины опубликовали данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину. Количество потерь среди личного состава уже превысило пять тысяч.

Так, по состоянию на 6:00 понедельника, 28 февраля, были нанесены следующие потери:

Самолеты 29

Вертолеты 29

Танки 191

Боевые бронированные машины 816

Пушек 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобильная техника 291

Цистерны 60

БПЛА ОТР 3

Корабли/катера 2

Средства ПВО 5

Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)

В Минобороны отметили, что эта информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

"Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день" , - отметила заместитель министра обороны Анна Маляр. ﻿

Если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери, добавила она.