Минобороны назвало потери войск РФ с начала войны
В Министерстве обороны Украины опубликовали данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину. Количество потерь среди личного состава уже превысило пять тысяч.
Так, по состоянию на 6:00 понедельника, 28 февраля, были нанесены следующие потери:
- Самолеты 29
- Вертолеты 29
- Танки 191
- Боевые бронированные машины 816
- Пушек 74
- ЗРК БУК 1
- Град 21
- Автомобильная техника 291
- Цистерны 60
- БПЛА ОТР 3
- Корабли/катера 2
- Средства ПВО 5
- Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)
В Минобороны отметили, что эта информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
"Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день", - отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери, добавила она.