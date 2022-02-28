Европа передаст Украине 70 истребителей МиГ-29 и Су-25
Украинские пилоты уже прибыли в Польшу за истребителями МиГ-29. Также наши военные получат ракеты, сообщает Сегодня.
Об этом гаписала народный депутат Украины Галина Третьякова в Facebook.
"Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты" , – написала Третьякова.
Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram написал, что украинская армия получит еще 70 самолетов.
"Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания" , – сообщил Гончаренко.
Кто окажет помощь:
- Болгария (Миг-29) – 16 шт
- Болгария (Су-25) – 14 шт
- Польша (Миг-29) – 28 шт
- Словакия (Миг-29) – 12 шт
"Если один "Призрак Киева" сбил уже 14 врагов, представляете, что сделает с вражеским войском команда из 70 таких? Друзья, победа сама просится к нам!" – добавил Гончаренко.