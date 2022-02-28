Европа передаст Украине 70 истребителей МиГ-29 и Су-25

Украинские пилоты уже прибыли в Польшу за истребителями МиГ-29. Также наши военные получат ракеты, сообщает Сегодня.

Об этом гаписала народный депутат Украины Галина Третьякова в Facebook.

"Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты" , – написала Третьякова.

Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram написал, что украинская армия получит еще 70 самолетов.

"Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания" , – сообщил Гончаренко.

Кто окажет помощь:

Болгария (Миг-29) – 16 шт

Болгария (Су-25) – 14 шт

Польша (Миг-29) – 28 шт

Словакия (Миг-29) – 12 шт