ВР: Минобороны России оценило жизнь своих военных в 11 тыс. рублей

Министерство обороны России выплатит по 11 тыс. рублей семьям погибших российских солдат, умерших в войне против Украины.

Об этом сообщил Telegram-канал Верховной Рады.

По нынешнему курсу сумма составляет $50, уточняется в сообщении.

Отметим, вчера Кабмин принял решение о выплатах единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в этой войне. Помощь распределяется равными долями на всех получателей.