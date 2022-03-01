Геращенко: В центре Харькова взорвалась ракета
В центре Харькова на площади Свободы возле здания обладминистрации произошел мощный взрыв. По словам Антона Геращенко, взорвалась ракета.
Об этом он сообщает в Телеграм-канале.
"На моей любимой центральной пл. Свободы в Харькове разрываются ракеты!", - пишет Геращенко.
В момент взрыва на перекрестке находятся многие автомобили и люди.
По предварительным данным, по Харькову был нанесен авиаудар. В результате на площади образовалась огромная воронка. Информации о жертвах пока нет.