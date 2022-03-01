Украина инициирует списание внешнего долга

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан попросит кредиторов списать внешние долги Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, сообщает Лига.Финансы.

"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!", – написал он.

По его данным, на сегодняшний день внешний долг Украины составляет 1.6 трлн грн или свыше $57 млрд.