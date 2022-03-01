Arcelormittal Кривой Рог приостановило работу крупнейшей доменной печи в Европе

Предприятие ArcelorMittal Кривой Рог приостановило работу крупнейшей в Европе доменной печи №9. Об этом металлургический комбинат сообщил в Facebook 1 марта, сообщает Лига.Бизнес.

Свое решение меткомбинат объяснил сокращением работы предприятия до технического минимума в результате военных действий в Украине. Из-за этого на ArcelotMittal Кривой Рог упало производство сырья для доменных печей.

"Это усложняет работу наибольшей доменной печи в Европе объемом 5034 м³. Без достаточного количества сырья "девятка" работать не сможет", – говорится в сообщении.

Как отметили на комбинате, за последние 5 суток "девятку" технически подготовили к временной остановке работы, чтобы впоследствии оперативно ее вновь запустить.

"В такое сложное для Украины время мы делаем все необходимое, чтобы иметь возможность возобновить производство в обычном режиме и сохранить рабочие места", – сказал Мауро Лонгобардо, генеральный директор Arcelormittal Кривой Рог.

Предприятие обещает не останавливать доменные печи №6 и №8, они должны продолжить работу в штатном режиме.