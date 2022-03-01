Кабмин: МИД Китая поддержал территориальную целостность Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И и рассказал о развитии вооруженной агрессии РФ против Украины, обстрелах гражданской инфраструктуры и убийствах мирного населения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа.

"Китайский Министр подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны КНР, отметил стратегический характер двусторонних отношений.

Он заверил Дмитрия Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия по прекращению войны на украинской земле дипломатическим путем, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН" , - говорится в сообщении.

Кулеба особо отметил дистанцирование Китая от решения Путина привести силы сдерживания русской армии в особый режим боевого дежурства.