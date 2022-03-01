Кабмин: МИД Китая поддержал территориальную целостность Украины
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И и рассказал о развитии вооруженной агрессии РФ против Украины, обстрелах гражданской инфраструктуры и убийствах мирного населения.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа.
"Китайский Министр подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны КНР, отметил стратегический характер двусторонних отношений.
Он заверил Дмитрия Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия по прекращению войны на украинской земле дипломатическим путем, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
Кулеба особо отметил дистанцирование Китая от решения Путина привести силы сдерживания русской армии в особый режим боевого дежурства.
Главы МИД также обсудили вопросы безопасности китайского общества в Украине. В этом контексте Дмитрий Кулеба отметил, что
"лучшей гарантией безопасности китайских граждан, а также других иностранных граждан, в Украине является давление их правительств на Россию, чтобы она прекратила вооруженную агрессию против нашего государства, прежде всего, варварские обстрелы мирных украинских городов".