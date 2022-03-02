За два дня российскую экономику опустили до уровня северокорейской

Фактически, рыночной экономики в России больше нет.

Большая часть российской авиации остановилась в течение одного дня. Скоро остановится большая часть внутренних авиарейсов, поскольку введён запрет на поставку авиационных запчастей и комплектующих и на проведение ремонта западных самолётов на территории России.

Почти 2/3 золотовалютного резерва России заблокированно западными центробанками. Огромной резервной финансовой подушки у Путина уже нет. Частные валютные платежи из/в Россию заблокированы. В России теперь два валютных курса: официальный курс для приоритетных импортёров, другой курс формирует черный рынок.

Фактически весь импорт потребительских товаров РФ остановлен. Остановлена большая часть импорта продуктов питания. Западных инвесторов в России фактически лишили возможности распоряжаться своими активами.

Крупнейшие западные энергетические компании по разведке и добыче нефти и газа одна за другой покидают российский рынок и эвакуируют персонал. На этом фоне не удивительно, что крупнейшие мировые ТНК, не сговариваясь, останавливают экспорт в Россию.

Фактически, рыночной экономики в России больше нет.

До завершения недели без работы в России останется более 10 млн. сотрудников. С другой стороны, из-за финансового мегаобвала расходы россиян по ипотеке выросли примерно на треть. А закредитованность у россиян очень высокая. В этих условиях рынок недвижимости быстро обвалится. А за ним и строительная отрасль, и производство строительных материалов. Дальше будет обвал банков, которые уже не остановит российский центробанк.

Подтверждаю свой старый вывод о высокой вероятности гражданской войны в России. Ведь все понимают, что Путин уже не может просто так уйти в отставку.

Самое главное для нас то, что это уже мало зависит от событий в Украине! Санкции очень больно бьют и по экономике бывших западных стран. Но за неделю они приспособятся к тому, что российский рынок отрезан. Кроме того, следует понимать, что мегаобвал рынка бывших западных стран уже невозможен. Вся энергия потенциальная мегаобвала ушла во внешнее противостояние, по крайней мере на пару месяцев вперёд. ФРС и центробанки всего мира, в т.ч. и китайский, дружно аплодируют безумию Путина и отваге защитников Украины Т.е. ослабления санкций в отношении России не стоит ожидать не только после завершения массированного российского наступления, не только в процессе деоккупации украинских территорий, включая Крым и Донбасс – санкции останутся даже в случае ухода/отстранения Путина от власти! Россия - это слишком лакомый кусок, чтобы от него отказываться при первых победах.

В ближайшие дни, на фоне катастрофического для россиян положения на фронте, в самой России следует ожидать закручивание гаек в форме массовых репрессий всех несогласных. Но всё равно, примерно в течение недели-двух в России начнутся массовые протесты резко обнищавшего населения. И эти протесты не удастся подавить никакой Россгвардии. Российским крысам пора начинать бежать с путинского корабля. Ещё в первый день вторжения я назвал его безумием и сказал, что стратегически Украина уже победила. Вот сейчас это и будет реализовываться на тактическом уровне…