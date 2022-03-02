Мэр Конотопа: городу поставили ультиматум – сдача или артобстрел

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин заявил, что российские войска, которые зашли в город, поставили ультиматум местным властям. По его словам, если жители будут сопротивляться, то город накроют артиллерией, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В свою очередь внештатный советник МВД Антон Геращенко передает, что российская тяжелая техника стоит возле городского совета.

"Лидеры вражеские пошли договариваться с мэром Конотопа, чтобы тот сдался. Люди оцепили технику россиян. Договориться с мэром не удалось", – пишет он на своем Телеграм-канале.

По его информации, сейчас местные жители отгоняют российских военных из города.

"Они (оккупанты – ред.) нам поставили условие. Сейчас, если мы начинаем сопротивление, они разносят город артиллерией" , – заявил мэр Конотопа, выступая на площади перед жителями города.

При этом он спросил у собравшихся жителей города, будут ли они воевать за Конотоп. Те, в свою очередь, выразили согласие.

"Я за то, чтобы воевать. Решение принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена" , - добавил Семенихин.

Кроме того, Антон Геращенко сообщил, что оккупанты приедут в Конотоп к 12 часам дня.

"Они к 12.00 едут к нам. Мы готовим коктейли, оружие и сражаемся", – сказал ему мэр Конотопа.

Вместе с тем, на Facebook-странице мэра, под постом, где он написал, что Конотоп не сдастся, мнения местных жителей разделились. Большинство женщин против бойни. Они очень боятся за своих детей. Пишут, что в городе нет бомбоубежищ, в которых можно было бы находится длительное время.

Напомним, в ночь на 25 февраля за Конотоп прошли тяжелые бои. Враг окружил населенный пункт, но взять его не смог.