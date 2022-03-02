Глава ОГА: Херсон полностью оцеплен войсками РФ
Херсон полностью оцеплен российскими военными. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, сообщает Корреспондент.
Он уточнил, что ночью были взрывы, выстрелы, горело здание СБУ. Власти города работают над информационными и гуманитарными вопросами, в частности, над восстановлением водо- и электроснабжения.
Также российские военные совершили мародерство во многих аптеках и магазинах, подчеркнул Лагута. Подобные случаи попали на видео.
Также в соцсетях появились ролики с последствиями обстрелов Херсона.