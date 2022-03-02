Остановка завода Cryoin может привести к дефициту микрочипов

В Одессе остановился завод Cryoin, который поставляет газоподобный неон для производства полупроводников во всем мире. Это вещество используют для питания лазеров, вытравливающих маркировку на компьютерных чипах, пишет Светлана Манько, Дело.

В Украине находится половина мировых запасов неона, который необходим для производства полупроводниковых микросхем. Cryoin снабжает компании в Европе, Японии, Корее, Китае и Тайване, но большая часть ее неона поставляется в США. Так что это может спровоцировать еще больший дефицит компьютерных чипов во всем мире.

Как сообщает директор по развитию бизнеса Лариса Бондаренко, производство неона и других газов было остановлено в четверг, когда началось вторжение.

Сотрудников попросили оставаться дома, пока ситуация не прояснится. По состоянию на 28 февраля завод не был поврежден, однако возобновлять производство по-прежнему слишком опасно.

Но российская агрессия в Украине заставляет отрасль нервничать, поскольку дефицит неона может усилиться из-за повторения 2014 года, когда цены на неоновый газ подскочили на 600% в ответ на аннексию Крыма.

"На прошлой неделе правительства США и Японии изо всех сил пытались убедиться, что это больше не повторится, оказывая давление на своих производителей чипов, чтобы найти альтернативные источники этого малоизвестного газа, пока не стало слишком поздно", — пишет Wired.

Технологическая индустрия ощутила нехватку чипов еще во время пандемии коронавируса. В 2021 году это повлияло на всех крупных автопроизводителей. Такие компании, как General Motors, закрыли целые заводы. Apple, один из крупнейших в мире покупателей чипов, в октябре сообщила производителям, что в 2021 году она произвела на 10 млн iPhone меньше, чем планировалось.

Также из-за дефицита чипов уже пострадали многие известные производители. СМИ сообщают, что из-за нехватки полупроводниковых компонентов компания Tesla якобы решила удалить один из двух электронных блоков управления, которые обычно устанавливаются на рулевые тяги некоторых китайских автомобилей Model 3 и Model Y.

В конце 2021 года из-за нехватки электронных комплектующих были вынуждены временно остановиться заводы-автопроизводители Skoda Auto Volkswagen, расположенные в Чехии. В октябре того же года в Японии производство автомобилей остановили все 14 заводов Toyota.