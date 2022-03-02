Геращенко о взрыве в Киеве: ПВО сбила российскую ракету

Сильный взрыв прогремел в районе Киевского железнодорожного вокзала, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Только что влупило в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южным "входом на вокзал" , - написал Геращенко в Телеграме.

Позже Геращенко написал, что взрыв произошел из-за падения обломка ракеты, сбитой украинской противовоздушной обороной (ПВО).

"Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель где-нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими", – отметил он.