Геращенко о взрыве в Киеве: ПВО сбила российскую ракету
Сильный взрыв прогремел в районе Киевского железнодорожного вокзала, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Только что влупило в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южным "входом на вокзал" , - написал Геращенко в Телеграме.
Позже Геращенко написал, что взрыв произошел из-за падения обломка ракеты, сбитой украинской противовоздушной обороной (ПВО).
"Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель где-нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими", – отметил он.