Как уехать из Киева с БлаБлаКаром

Киевляне продолжают эвакуироваться из города.

Эвакуация поездом показала, что желающих гораздо больше, чем мест в вагонах. На вокзале - давка.

Поэтому сейчас актуально искать и альтернативные способы выехать из Киева.

Один из таких способов - это воспользоваться сервисом БлаБлаКар. Почем и куда можно отправиться с помощью сервиса БлаБлаКар, а в какие областные центры поездок нет.

Куда можно уехать на днях

Поездки в какие областные центры Украины доступны в ближайшее время:

Львов. Доступно пять перевозчиков. Стоимость — от 275 до 465 гривен.

Ужгород. Четыре авто. Цена от 405 до 940 гривен.

Ивано-Франковск — 300 гривен.

Тернополь — 235 гривен.

Хмельницкий — 180 гривен.

Винница — 240 гривен.

Днепр — 385 гривен.

Запорожье — 670 гривен.

Харьков — 500 гривен.

Полтава — 265 гривен.

Николаев — 420 гривен.

Херсон — 280 гривен.

Ровно — 230 гривен.

Одесса — 415 гривен.

Черкассы — от 0 (бесплатная поездка) до 160 гривен.

Чернигов — 75 гривен.

Житомир — 75 гривен.

Нет поездок в ближайшие дни в Луцк, Кривой Рог, Кропивницкий, Сумы, Мариуполь, Черновцы.

Поездки появляются и пропадают довольно быстро. В связи с этим, рекомендуем регулярно обновлять сервис БлаБлаКар.