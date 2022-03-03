Как уехать из Киева с БлаБлаКаром

Как уехать из Киева с БлаБлаКаром
Фото: Pixabay

Киевляне продолжают эвакуироваться из города. 

Эвакуация поездом показала, что желающих гораздо больше, чем мест в вагонах. На вокзале - давка. 

Поэтому сейчас актуально искать и альтернативные способы выехать из Киева. 

Один из таких способов - это воспользоваться сервисом БлаБлаКар. Почем и куда можно отправиться с помощью сервиса БлаБлаКар, а в какие областные центры поездок нет.

Куда можно уехать на днях

Поездки в какие областные центры Украины доступны в ближайшее время: 

Львов. Доступно пять перевозчиков. Стоимость — от 275 до 465 гривен. 

Ужгород. Четыре авто. Цена от 405 до 940 гривен. 

Ивано-Франковск — 300 гривен.

Тернополь — 235 гривен.

Хмельницкий — 180 гривен. 

Винница — 240 гривен. 

Днепр —  385 гривен. 

Запорожье —  670 гривен. 

Харьков — 500 гривен. 

Полтава — 265 гривен. 

Николаев — 420 гривен. 

Херсон — 280 гривен. 

Ровно — 230 гривен. 

Одесса — 415 гривен. 

Черкассы — от 0 (бесплатная поездка) до 160 гривен. 

Чернигов — 75 гривен. 

Житомир — 75 гривен. 

Нет поездок в ближайшие дни в Луцк, Кривой Рог, Кропивницкий, Сумы, Мариуполь, Черновцы.

Поездки появляются и пропадают довольно быстро. В связи с этим, рекомендуем регулярно обновлять сервис БлаБлаКар. 

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