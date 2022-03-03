Данилов: Украинские войска вышли на границу с Россией в Сумской области
Пограничники 5 пограничного отряда передовой группы и подразделения Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины", — резюмировал он.
Также Алексей Данилов подчеркнул, что каждым своим действием Россия приближается к ряду подсудимых Гаагского трибунала.
По словам секретаря СНБО, самым горячим направлением для российских войск сегодня будет Одесса.
"Самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, оккупанта ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами и коктейлем "Сопротивление". Одесса – это Украина!", - подчеркивает Данилов.