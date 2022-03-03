Данилов: Украинские войска вышли на границу с Россией в Сумской области

Данилов: Украинские войска вышли на границу с Россией в Сумской области

Пограничники 5 пограничного отряда передовой группы и подразделения Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине.﻿ Об этом заявил﻿ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины", — резюмировал он.

Также Алексей Данилов подчеркнул, что каждым своим действием Россия приближается к ряду подсудимых Гаагского трибунала. 

По словам секретаря СНБО, самым горячим направлением для российских войск сегодня будет Одесса. 

"Самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, оккупанта ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами и коктейлем "Сопротивление". Одесса – это Украина!", - подчеркивает Данилов. 
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