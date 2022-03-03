Карта или наличка: как лучше расплачиваться за границей

Из-за войны в Украине резко выросло число беженцев за границу. К настоящему моменту оно исчисляется сотнями тысяч. Люди по несколько дней находятся на границе, чтобы попасть в Польшу, Чехию, Словакию, Румынию, Венгрию.

После того, как проходит первый шок и наступает ощущение безопасности, на первый план выходят вопросы обустройства быта:

﻿1. Где жить?

﻿2. Как оплатить покупку продуктов, лекарств, одежды, самого необходимого?

Снять в банках наличную валюту утром 24 февраля уже было невозможно. Чуть позже закрылись обменные пункты – и люди остались с гривной, причем в большинстве случаев – на банковских счетах. Но это не повод паниковать. И если с первым вопросом мы вряд ли сможем что-то подсказать, то по второму хотим дать несколько полезных рекомендаций.

Не спешите снимать наличную гривну

Прежде всего, не спешите в Украине снимать с карты наличную гривну. За границей с ней будут проблемы: поменять ее на местную валюту Вы если и сможете, то по очень невыгодному курсу. Туда вывозить ее никакого смысла нет, разве что у вас совсем нет других накоплений. А вот банковские карты пригодятся. После того, как банки отошли от первого шока, они начали массово открывать свои карты для оплаты за рубежом. Например, Приватбанк открыл все свои карты для возможности оплаты за границей, точно так же сделало и большинство других банков («Курс Украины» не может гарантировать это по всем банкам, поскольку в настоящее время дозвониться до некоторых банков невозможно).

Банки устанавливают для своих карт специальные курсы по карточным операциям. Т.е. вы вполне можете рассчитаться в магазинах, на АЗС, в других местах именно картой. Это гораздо выгоднее, чем пытаться там поменять наличную гривну на местную валюту. Наличная гривна там сейчас котируется очень низко.

Посмотреть актуальные курсы для расчетов можно в разделе «Курс конвертации по платежным картам в банках»﻿ на сайте «Курс Украины». Можно выбрать валюту доллар или евро. При оплате гривневой картой происходит пересчет сначала из местной валюты в доллар или евро (в зависимости от того, как это настроено в конкретном банке), а потом уже в гривну.

Стоит ли снимать там наличные?



Нет, не стоит. При оплате картами на платежных терминалах (в магазинах, АЗС, других местах) банки не берут комиссию, а при снятии наличных в банкоматах – берут. Особенно это касается кредитных карт: если снятие будет за счет кредитного лимита, то дополнительные расходы будут ощутимыми. Да и незачем это делать, за границей карты принимают везде.

А вот что точно стоит сделать – запастись картами разных банков.

Возьмите с собой все карты, которые у Вас есть. И постарайтесь равномерно распределить между ними средства. Если какая-то карта не будет работать, сможете расплатиться другой. Помните: за границей перевыпустить пластиковую карту не выйдет.

Телефон с NFC – «наше все»

В идеале, конечно, расплачиваться с помощью технологии Google Pay или Apple Pay, например, телефоном с поддержкой NFC. В этом случае можно открыть виртуальную карту того или иного банка и перегнать на нее средства для расчетов. Пластиковая карта может выйти из строя, в конце концов, в суматохе ее можно потерять. В этом плане виртуальные карты и Google/Apple Pay – более надежно.

Экономьте наличные

Если у вас есть с собой и наличная валюта (доллары, евро, злотые и т.п.) и банковские карты, сначала тратьте то, что у вас на карточных счетах. Наличные оставьте в качестве резерва.

Причем, если какие-то банки оставили доступными кредитные средства, тратьте именно их. Свои вы всегда успеете потратить. Украинские банки массово продлили кредитные каникулы на 1-2 и больше месяцев, вы успеете вернуться домой и отдать банку долги.

Коротко подытожим. Собираясь в «вынужденную» поездку за рубеж, обязательно возьмите с собой:

﻿1) наличную валюту по максимуму;

2) все карты украинских банков, которые у вас есть – и дебетовые, и кредитные. Если вдруг на телефоне не стоит мобильное приложение того или иного банка (по типу Приват24) – срочно установите. Вы должны видеть, что у вас творится на счетах

3) наличной гривной частично пополните имеющиеся банковские карты через терминалы пополнения, сделайте это равномерно по нескольким картам. Какую-то часть наличной гривны (не больше 20%) оставьте на крайний случай.