ОГА: в Чернигове авиация РФ обстреляла две школы и частные дома

В Чернигове российские военные 3 марта совершили авианалет на жилые кварталы. Под обстрел вражеской авиации попали две школы и частные дома, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Фото: Черниговская ОГА

"Чернигов. Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели" , - написал он.

По предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, погибли 9 человек, еще 4 - получили ранения.