ОГА: в Чернигове авиация РФ обстреляла две школы и частные дома
В Чернигове российские военные 3 марта совершили авианалет на жилые кварталы. Под обстрел вражеской авиации попали две школы и частные дома, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
"Чернигов. Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели", - написал он.
По предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, погибли 9 человек, еще 4 - получили ранения.