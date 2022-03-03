ГПСУ запустила карту загруженности пунктов пропуска на границах

Государственная пограничная служба создала карту, где граждане, покидающие Украину из-за войны с Россией, могут отслеживать загруженность пунктов пропуска на границах, сообщает AIN.ua.

Для этого нужно перейти на соответствующую страницу сайта ГНСУ.

На онлайн-карте отображаются только актуальные пункты пропуска. Высокая, средняя и низкая загруженность обозначается красным, синим и зеленым цветами соответственно. В зависимости от желаемого типа пропуска есть возможность просмотреть автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и воздушные направления.

Изображение: Государственная пограничная служба

Нажав на иконку, соответствующую нужному пункту пропуска, можно просмотреть количество легковых и грузовых автомобилей в очереди. Также предоставляется информация по последнему обновлению интерактивной карты, виду сообщения, категории и местоположению пропускного пункта.