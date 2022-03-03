Минобороны США: более 70 ракет по Украине выпустили из Беларуси

В Министерстве обороны США заявили, что более 70 из 480 ракет, выпущенных по Украине, вылетели из Беларуси, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Минобороны США.

В Министерстве обороны США сообщили, что по Украине уже было выпущено более 480 ракет. Из них более 160 – с территории России, более 70 – из Беларуси, около 10 – из Черного моря. Большая часть ракет – с мобильных систем, которые попали на территорию Украины.

"Более 230 ракет было выпущено с территории Украины. Есть мобильные системы. Их перемещают внутрь страны" , - подчеркнул высокопоставленный представитель Минобороны США.

Также, по оценкам США, Путин вложил 90% своей заранее подготовленной мощи для вторжения в Украину.