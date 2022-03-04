ОГА: В Херсоне оккупанты планируют организовать фейковый митинг за "ХНР"
В Херсоне российские оккупанты планируют организовать митинг с призывами создания "Херсонской народной республики". Для этого они уже свозят людей. Об этом на своем Telegram-канале пишет глава ОГА Геннадий Лагута.
Сообщается, что 4 марта на площади Свободы российские захватчики будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон — это якобы "Херсонская народная республика".
Для этого в город свозят два больших автобуса, 20 автомобилей, два спринтера и семь ГАЗелей.
"Обращаемся к жителям Херсона! Не дайте себя обмануть! Не подходите близко к этой массовке", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что оккупанты захватили местную телевышку. Местные жители публикуют в соцсетях видео, как обращения украинских политиков уже начали переводить на русский язык, искажая факты.