ОГА: В Херсоне оккупанты планируют организовать фейковый митинг за "ХНР"

В Херсоне российские оккупанты планируют организовать митинг с призывами создания "Херсонской народной республики". Для этого они уже свозят людей. Об этом на своем Telegram-канале﻿ пишет глава ОГА Геннадий Лагута.

Сообщается, что 4 марта на площади Свободы российские захватчики будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон — это якобы "Херсонская народная республика".

Для этого в город свозят два больших автобуса, 20 автомобилей, два спринтера и семь ГАЗелей.

"Обращаемся к жителям Херсона! Не дайте себя обмануть! Не подходите близко к этой массовке" , — говорится в сообщении.

Также сообщается, что оккупанты захватили местную телевышку. Местные жители публикуют в соцсетях видео, как обращения украинских политиков уже начали переводить на русский язык, искажая факты.