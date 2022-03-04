СБУ: Враг распространяет фейки о якобы "капитуляции"

Враг сломал отдельные сайты региональных органов власти и распространяет через них ложь о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с Россией"

Об этом говорится в сообщении﻿ пресс-службы СБУ.

"Враг сломал отдельные сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространяет через них ложь о якобы" капитуляции и подписании мирного договора с Россией. Заявляем – это фейк!" – говорят в СБУ.

В СБУ объясняют, что оккупанты стремятся дезориентировать украинцев, посеять панику, ввести в отчаяние граждан и склонить украинские войска к сдаче.

фото СБУ

СБУ просит получать информацию только из официальных источников и не распространять непроверенные и недостоверные факты, так как их создает враг.