УЗ назначила ряд дополнительных поездов с востока
"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов на запад страны из Харькова, Кривого Рога, Днепра и Запорожья.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
12:00 – поезд Днепр – Львов;
15:00 – поезд Запорожье – Львов;
15:00 – поезд Лиман – Львов;
16:00 – поезд Кривой Рог – Львов;
18:00 – поезд Харьков – Львов;
22:00 – поезд Харьков – Львов;
22:00 – поезд Запорожье – Львов;
22:00 – поезд Кривой Рог – Львов;
23:59 – поезд Запорожье – Ужгород.
Посадка на поезда, двигающиеся на запад страны, бесплатна. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.