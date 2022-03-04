УЗ назначила ряд дополнительных поездов с востока

"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов на запад страны из Харькова, Кривого Рога, Днепра и Запорожья.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

12:00 – поезд Днепр – Львов;

15:00 – поезд Запорожье – Львов;

15:00 – поезд Лиман – Львов;

16:00 – поезд Кривой Рог – Львов;

18:00 – поезд Харьков – Львов;

22:00 – поезд Харьков – Львов;

22:00 – поезд Запорожье – Львов;

22:00 – поезд Кривой Рог – Львов;

23:59 – поезд Запорожье – Ужгород.

Посадка на поезда, двигающиеся на запад страны, бесплатна. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.