ОГА: в Николаев вошли российские войска

ОГА: в Николаев вошли российские войска
Фото: Facebook

Оккупанты захватили школу в городе Баштанка и расстреляли ее директора. Также техника РФ уже прорвалась в Николаев, сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"При отходе от Баштанки колонна заехала в этот населенный пункт, (оккупанты - ред) ворвались в школу, з﻿﻿ахватили ее, расстреляли директора школы", - проинформировал Ким.

Также Ким сообщил, что в Николаев вошли российские войска. Вход колонны вражеской техники зафиксирован со стороны Николаевского глиноземного завода (НГЗ).

По состоянию на 11:30 в стороне Октябрьского ведутся бои.

"По Прибужскому разбили целую кучу техники. Из Баштанки техника также начинает перемещаться", - написал Ким.﻿

Он также сообщил о первых жертвах среди гражданских.

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