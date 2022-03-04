ОГА: в Николаев вошли российские войска

Оккупанты захватили школу в городе Баштанка и расстреляли ее директора. Также техника РФ уже прорвалась в Николаев, сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"При отходе от Баштанки колонна заехала в этот населенный пункт, (оккупанты - ред) ворвались в школу, з ﻿﻿ ахватили ее, расстреляли директора школы" , - проинформировал Ким.

Также Ким сообщил, что в Николаев вошли российские войска. Вход колонны вражеской техники зафиксирован со стороны Николаевского глиноземного завода (НГЗ).

По состоянию на 11:30 в стороне Октябрьского ведутся бои.

"По Прибужскому разбили целую кучу техники. Из Баштанки техника также начинает перемещаться" , - написал Ким. ﻿

Он также сообщил о первых жертвах среди гражданских.