ОГА: в Николаев вошли российские войска
Оккупанты захватили школу в городе Баштанка и расстреляли ее директора. Также техника РФ уже прорвалась в Николаев, сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
"При отходе от Баштанки колонна заехала в этот населенный пункт, (оккупанты - ред) ворвались в школу, захватили ее, расстреляли директора школы", - проинформировал Ким.
Также Ким сообщил, что в Николаев вошли российские войска. Вход колонны вражеской техники зафиксирован со стороны Николаевского глиноземного завода (НГЗ).
По состоянию на 11:30 в стороне Октябрьского ведутся бои.
"По Прибужскому разбили целую кучу техники. Из Баштанки техника также начинает перемещаться", - написал Ким.
Он также сообщил о первых жертвах среди гражданских.