Армия РФ нанесла авиаудар по частным домам под Киевом - Нацполиция

Армия РФ нанесла авиаудар по частным домам под Киевом - Нацполиция
Фото: facebook

Вражеская армия 4 марта нанесла авиаудар по частным жилым домам в Киевской области. Авиаудар был осуществлен по Мархаловке, что в Глеваховской территориальной общине Фастовского района, около 15:24, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказали в Национальной полиции.

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела произошло возгорание более восьми частных жилых домов.

Оккупант нанес авиаудар по частным домам под Киевом. Среди погибших есть дети
Фото: facebook.com/UA.National.Police

Оккупант нанес авиаудар по частным домам под Киевом. Среди погибших есть дети
Фото: facebook.com/UA.National.Police

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 2 детей из под завалов.

"По состоянию 16: 55 4 марта в с. Мархаловка Фастовского района пожар в частных жилых домах ликвидирован. В результате обстрела погибли 5 человек (из них 3 детей), еще одна женщина возможно находится под завалами", - говорится в сообщении.
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