Армия РФ нанесла авиаудар по частным домам под Киевом - Нацполиция

Вражеская армия 4 марта нанесла авиаудар по частным жилым домам в Киевской области. Авиаудар был осуществлен по Мархаловке, что в Глеваховской территориальной общине Фастовского района, около 15:24, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказали в Национальной полиции.

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела произошло возгорание более восьми частных жилых домов.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 2 детей из под завалов.