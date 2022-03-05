СМИ: в Херсоне митингуют против оккупантов, те стреляли в воздух

В Херсоне снова собирается митинг патриотических сил, российские оккупанты подтягивают силы, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что российские военные намерены блокировать проведение патриотического мероприятия. Для этого они подтягивают под Херсонскую ОГА 60 представителей силового блока и 10 резерва.

Приведенный силовой блок будет одет в черную форму, похожую на обмундирование украинских правоохранителей, а также они будут вооружены травматическим оружием и газовыми баллончиками.

Таким образом функционеры РФ постараются предотвратить попадание активистов в здание ХОГА.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российские войска открыли огонь в воздух для запугивания протестующих.