ВСУ сообщили о сбитии самолета и вертолета РФ
Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один российский самолет в окрестностях Чернигова. Также сообщается об уничтожении вертолета противника, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Север".
"Только что в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик. Подробности потом", - говорится в сообщении.
Также сегодня украинские войска уничтожили очередной российский вертолет, а Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео этого момента.