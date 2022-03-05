ВСУ сообщили о сбитии самолета и вертолета РФ

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один российский самолет в окрестностях Чернигова. Также сообщается об уничтожении вертолета противника, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Север".

"Только что в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик. Подробности потом" , - говорится в сообщении.

Также сегодня украинские войска уничтожили очередной российский вертолет, а Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео этого момента.