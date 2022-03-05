Верещук: российские войска открыли огонь по Волновахе

Российские оккупационные войска открыли огонь по Волновахе. Это делает невозможным эвакуацию мирного населения.﻿ Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Деловая столица.

"В 11:45 Российская Федерация начала обстрел города Волноваха с тяжелого вооружения" , — заявил Верещук.

По словам министра, российские оккупанты нарушили договоренности даже при посредничестве Красного Креста.

В то же время бои в направлении Мариуполь-Запорожье тем временем делают невозможным движение колонны с эвакуированными мирными жителями.

"Также обращаемся в Российскую Федерацию дать возможность из города Днепра и города Запорожья направить гуманитарные грузы, особенно состоящие из медикаментов: инсулин и так далее, а также продуктов питания" , — добавила Верещук.

Напомним, ранее российские СМИ заявили, что армия РФ с 9 утра по Киеву прекратит огонь и откроет гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Как сообщила Ирина Верещук, эвакуацию планировали по двум направлениям: Мариуполь-Никольское-Розовка-Бильмак-Пологи-Орехов-Запорожье и Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кирилловка-Угледар-Покровск-Запорожье. В то же время Верещук заявила, что российские войска используют договоренности о временном прекращении огня для продвижения вперед.

Впоследствии стало известно, что из-за постоянных обстрелов с российской стороны эвакуация мирного населения из Мариуполя переносится.