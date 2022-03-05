Верещук: российские войска открыли огонь по Волновахе
Российские оккупационные войска открыли огонь по Волновахе. Это делает невозможным эвакуацию мирного населения. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Деловая столица.
"В 11:45 Российская Федерация начала обстрел города Волноваха с тяжелого вооружения", — заявил Верещук.
По словам министра, российские оккупанты нарушили договоренности даже при посредничестве Красного Креста.
В то же время бои в направлении Мариуполь-Запорожье тем временем делают невозможным движение колонны с эвакуированными мирными жителями.
"Также обращаемся в Российскую Федерацию дать возможность из города Днепра и города Запорожья направить гуманитарные грузы, особенно состоящие из медикаментов: инсулин и так далее, а также продуктов питания", — добавила Верещук.
Напомним, ранее российские СМИ заявили, что армия РФ с 9 утра по Киеву прекратит огонь и откроет гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Как сообщила Ирина Верещук, эвакуацию планировали по двум направлениям: Мариуполь-Никольское-Розовка-Бильмак-Пологи-Орехов-Запорожье и Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кирилловка-Угледар-Покровск-Запорожье. В то же время Верещук заявила, что российские войска используют договоренности о временном прекращении огня для продвижения вперед.
Впоследствии стало известно, что из-за постоянных обстрелов с российской стороны эвакуация мирного населения из Мариуполя переносится.