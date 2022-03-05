Кириленко: из Волновахи удалось эвакуировать 400 местных жителей

Сегодня из Волновахи началась эвакуация в связи с продолжающимися обстрелами со стороны российской армии, пишет Вадим Добровольский, РБК-Украина.

Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По состоянию на 14:50 сегодняшнего дня, 5 марта, из Волновахи и окрестных селений удалось эвакуировать за сегодня около 400 жителей

Это те люди, кто смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.

"Хотя на сегодняшний день мы намеревались и необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи - продвигаться туда было крайне опасно" , - отметил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.

Ранее российские войска открыли огонь по Волновахе, нарушив предварительные договоренности о гуманитарных коридорах.