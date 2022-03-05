Украинская армия вышла к границе с Россией в Харьковской области - журналист

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления под Харьковом уже вышли к государственной границе, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет журналист Тарас Березовец.

"В Харьковской области ВСУ в ходе контрнаступления вышли к государственной границе! При этом был почти полностью уничтожен российский 488-й мотострелковый полк" , — написал Березовец.

Напомним, ранее Сухопутные силы ВСУ сообщили о том, что украинская армия перешла в контрнаступление под Харьковом.

Как сообщалось, утром 24 февраля войска Российской Федерации по приказу Владимира Путина начали новое вторжение в Украину сразу по нескольким направлением. Однако блицкриг не состоялся и ВСУ удалось сдержать противника, уничтожив с начала наступления свыше 10 тыс., 269 танк, 945 бронемашин, 105 артиллерийских систем, 19 средств ПВО, 50 РСЗО, 60 цистерн с топливом, 3 БПЛА, 2 корабля, 39 военных самолета и 40 вертолетов, 409 военных автомобилей.