ОВА: Российские военные обстреляли жилые дома в Краматорске, есть погибшие

Российские оккупационные войска обстреляли жилые многоэтажные дома в Краматорске. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, а также очень много пострадавших, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

"Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15" , - сообщил он.

На место происшествия работают правоохранители и эксперты, которые устанавливают точное количество погибших и раненых.

Медики оказывают помощь пострадавшим, а при необходимости - госпитализируют.