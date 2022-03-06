Трамп собирается приехать в Киев - Арахамия

Экс-президент США Дональд Трамп планирует посетить Киев в сопровождении соратников-конгрессменов из Республиканской партии, сообщает Сегодня.

Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия иностранным журналистам, передает Fox News.

По его словам, такой визит станет демонстрацией поддержки всему украинскому народу.

"Мы слышим, что бывший президент США Дональд Трамп планирует посетить Киев вместе с парой конгрессменов-республиканцев, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине. Это хороший знак. Политики начинают прислушиваться к тому, что поддерживают американские граждане, и они поддерживают предоставление дополнительного оружия отважным украинским военным" , – отметил "слуга народа".

Арахамия выразил надежду, что американские политики примут решение о дополнительном оружии для Украины.