Минэкономики установило максимальную стоимость бензина
Министерство экономики установило максимальную стоимость бензина (с учетом предельного уровня торговой надбавки) 38,34 гривны/литр, дизтоплива - 35,92 гривны/литр, сообщает Українські Новини.
"Согласно требованиям пункта 414 постановления Кабинета Министров "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на основе расчетов НАК "Нефтегаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 30,92 гривны, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 33,79 гривны", - говорится в нем.
Таким образом, с учетом предельного уровня торговой надбавки максимальная цена бензина составляет 38,34 гривны/литр, а дизтоплива - 35,92 гривны/литр.