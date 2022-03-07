Очевидцы: в Херсонской области снова протестуют против оккупации

В Херсоне и Херсонской области украинцы массово выходят на акции протеста против оккупации своих населенных пунктов российскими войсками, сообщает Корреспондент.

Видео с митингов в понедельник, 7 марта, обнародовано в сети.

Как указано, на демонстрации вышли сотни людей в областном центре, а также в Мелитополе и Чаплынке.

Мужчины, женщины, старики и дети несут украинские флаги и поют гимн Украины. Они заявляют оккупантам, что их земля - это Украина.

Напомним, вчера херсонцы собрались на митинг в центре города, несмотря на то, что в городе отсутствует мобильная связь и мобильный интернет.