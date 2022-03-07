Мининфраструктуры: РФ атаковала морской порт "Ольвия"

Российские оккупанты нанесли удар по морскому порту "Ольвия", расположенному на берегу Бугского лимана в 25 км от Николаева.﻿ Об этом, ссылаясь на Министерство инфраструктуры Украины, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

"Только что нанесен удар по морскому порту Ольвия. Пострадавших нет" , – говорится в заявлении ведомства.

Мининфраструтуры также напомнило, что территория порта принадлежит катарской компании QTerminals Olvia. Инвестор взял гавань в концессию на 35 лет в прошлом году.