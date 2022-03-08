Глава Сумской ОВА: в результате авиаудара погибли дети

Жертвами российских бомбардировок жилых кварталов в Сумах стали, в частности, и дети. Точное количество жертв пока неизвестно, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он подчеркнул, что вечером состоялся авианалет.