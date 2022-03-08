Глава Сумской ОВА: в результате авиаудара погибли дети
Жертвами российских бомбардировок жилых кварталов в Сумах стали, в частности, и дети. Точное количество жертв пока неизвестно, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Он подчеркнул, что вечером состоялся авианалет.
"Происходила авиабомбардировка пригородов города Сумы. Были разбомблены жилые дома в некоторых населенных пунктах. И просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, было бомбовым попаданием уничтожено несколько домов. Полностью стерто с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети", - рассказал глава ОВА.