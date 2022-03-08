Верещук: сегодня открывается гуманитарный коридор из Сум

Сегодня открывается "зеленый" коридор из города Сумы. Он согласован официально с Минобороны РФ и Красным крестом по маршруту Сумы-Голубовка-Лохвица-Лубны-Полтава. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Однако, по ее словам, Россия запланировала срыв работы гуманитарных коридоров.

"Мы имеем такую ​​информацию", – сказала министр.

Верещук уточнила, что эвакуировать из Сум будут местных жителей, включая иностранных студентов.

Кроме того, гуманитарным маршрутом в Сумы доставят помощь, а именно продукты питания и лекарства. Колонна будет двигаться по маршруту: Лохвица-Андрияшевка-Ромны-Недригайлов-Сумы.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также подтвердил информацию о договоренности касательно коридора для города Сумы.

"Попробуем еще раз… Договорились о гуманитарном коридоре для города Сумы. Из Сум – гражданские люди, в Сумы – гуманитарные грузы. Верим, что «авторы коридоров в страну, в которую никто не хочет эвакуироваться» не закроют двери и никто не пострадает", – написал он у себя в Twitter.

Спробуємо ще раз… Домовились про гуманітарний коридор для міста Суми. З Сум - цивільні люди, у Суми - гуманітарні вантажі. Віримо, що «автори коридорів у країну, в яку ніхто не хоче евакуюватись» - не закриють двері й ніхто не постраждає… @ICRC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 8, 2022

Что касается "зеленого" коридора из Сум, то "режим тишины" будет соблюдаться начиная с 9:00 по киевскому времени. Продержат его до 21:00.

Первая колонна из Сум выедет в 10:00. За колонной будет ехать гражданское население на собственном автотранспорте.