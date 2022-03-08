Валютный рынок в условиях войны: день 13-й

В условиях войны межбанковский валютный рынок﻿ работает в особом режиме.

Единственным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. В то же время он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка. К ним относятся, в частности, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, лекарства, радиодетали, шины, некоторые детские товары и другое.

Кроме того, Национальный банк проводит также сделки и в евро. При этом курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Наличный валютный рынок в Украине – в «полумертвом» состоянии. И тем не менее, после нескольких дней полной неопределенности в Киеве и других городах он понемногу начинает оживать. В частности, сегодня в столице сеть обменных пунктов Garant покупает наличный доллар по 31 гривне, а продает – по 35,50-36,00 гривен, в зависимости от места нахождения конкретного обменного пункта. В разных городах Украины – существенный разброс по курсам: доллар покупают по цене от 28 до 36 гривен, а продают – от 36 до 45 гривен. Ситуация осложнена тем, что Национальный банк запретил коммерческим банкам продажу наличной валюты. Это дает возможность небанковским обменным пунктам диктовать свои цены «с поправкой на риск».

Евро на FOREX уже несколько дней продолжает безостановочное падение. В понедельник 7 марта был установлен новый годовой минимум – 1,0801 доллара за евро. После этого евровалюта частично скорректировала свое падение и вернулась выше уровня 1,09, но каждый рост евро приводит к увеличению его продаж. Вчера евро по цене сравнялся с швейцарским франком, который до этого стоил на 5-7% дешевле.

Что касается наличного евро, в зоне ведения боевых действий он практически не пользуется спросом. Зато все большую популярность операции с наличной евровалютой приобрели в приграничных областных центрах – Черновцах, Ужгороде, Львове и т.д. Выезжающие за границу люди меняют наличные доллары на евро, которые ходят в соседних странах наравне с местными валютами; при этом зачастую курс покупки евро за доллар – выше кросс-курса FOREX.

В отвесном пике – российский рубль. Вчера в результате резкого падения доллар в России ненадолго вырос до 175 руб/$, правда, затем в результате титанических усилий Центробанка немного укрепился и к моменту написания статьи торгуется в пределах 133-143 руб/$. Наличный российский и белорусский рубли в Украине – запрещены, операций по ним не производится.

В то же время российские банки в Москве продают доллар по цене от 128 до 175 руб/$.

Криптовалюта﻿ №1 «биткойн» восстанавливается после того, как вчера его цена опустилась до 37155$ за 1BTC. Новость о том, что криптовалютные биржи одна за другой начинают блокировать счета российских клиентов, играет против криптовалют, приводя к их распродажам.