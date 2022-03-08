Кабмин расширил программу эвакуации для частных предприятий

Кабмин расширил программу эвакуации для частных предприятий
Фото: Facebook

Компании смогут перевести свои производственные мощности и персонал на Западную Украину. Речь идет о предприятиях, которые производят товары первой необходимости, сообщает UBR.

Кабинет министров принял решение расширить программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий и включить в нее не только государственные, но и частные предприятия, которые производят товары первой необходимости. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Перенести производственные мощности и своих сотрудников компании смогут на Западную Украину. Для этого им предоставят все условия и возможности.

Чтобы эвакуировать свое предприятие, собственнику или менеджеру необходимо заполнить форму по ссылке, в которой нужно указать название, контакты, количество сотрудников, а также приоритетную для деятельности область Украины.

"Предприятиям будут созданы условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства сотрудников", – уточнил Гетманцев.
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