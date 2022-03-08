Япония передаст ВСУ обмундирование и защитное орудие

Япония передаст ВСУ обмундирование и защитное орудие
Фото: mincult.kmu.gov.ua

Япония и Украина подписали межправительственное соглашение в форме обмена нотами. Страна передаст нашей армии на безвозмездной основе защитное орудие.﻿ Об этом сообщил полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский на своей Facebook-странице﻿.

Япония передаст Вооруженным силам Украины бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и другое орудие, которое можно использовать в чрезвычайных ситуациях.

304_1.jpg

Корсунский отметил, что подобный акт состоялся впервые в истории Японии.

324_2.jpg
"Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления Правительству Украины на безвозмездной основе защитного орудия для нужд Вооруженных Сил", – написал посол.
284_3.jpg

Корсунский отметил, что Япония оказывает беспрецедентную поддержку Украине.

221_4.jpg

Фото: Япония передаст ВСУ обмундирование (фото facebook.com/s.v.korsunsky)

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics